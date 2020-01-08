Amasya'da AVM'de yangın çıktı: 2 ölü 4 yaralı

Spor

Farnolle: Avrupa’ya gidersek eli boş dönmeyiz

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 24 puanla kapatan Yeni Malatyaspor’da 17 maçta bin 530 dakika sahada kalarak en istikrarlı isim olarak öne çıkan kaleci Fabien Ceddy Farnolle, takımın bu sezonki hedefiyle ilgili, "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Gidersek eli boş döneceğimizi düşünmüyorum" dedi.