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AMASYA

Amasya'da AVM'de yangın çıktı: 2 ölü 4 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 5 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında mahsur kaldıkları binadan çıkarılan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 4 kişiden biri Eskişehir'e sevk edildi, 3 kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Haber Merkezi AA
Olay yerine ekipler sevk edildi.
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti, biri Eskişehir'e sevk edildi, 3'ünün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

AVM'de korkutan yangın

Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boşaltılan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan iki kişiyi yoğun dumana rağmen, dışarı çıkarmayı başardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ile itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları binadan çıkarılan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

  • Kaymakam Gürkan Demirkale, itfaiyenin, mahsur kaldıkları binadan çıkardığı Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse'nin (27) kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Demirkale, dumandan etkilenen 4 kişiden Aşkın Bayraktar'ın ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildiğini, 3 kişinin yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

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