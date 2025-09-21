Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Ambulans anonsu kaza yaptırmasın

Ambulans anonsu kaza yaptırmasın

04:0021/09/2025, Pazar
G: 20/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul'da hayata geçirilecek yeni sistemle, ambulansın yakınındaki araçların radyolarına frekans üzerinden "Lütfen ambulansa yol verin" anonsu iletilerek, sürücülerin uyarılması sağlanacak.

Uzmanlar, halk yeterince bilgilendirilmezse bu uygulamanın trafikte yeni riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, “Bu tür sistemler, toplumun yeteri kadar bilgilendirilmemesi halinde beklenen faydayı sağlamaz, hatta trafikte ciddi riskler oluşturabilir” dedi. 2019’da ilan edilen 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' uygulamasında yeterli bilgilendirme yapılmadığı için yayaların yanlış hareketlerde bulunduğunu hatırlatan Şener, “Yayalar kırmızı ışıkta bile geçiş üstünlüğünün kendilerinde olduğunu düşünerek yola çıktılar, bu da kazalara yol açtı” şeklinde konuştu. Şener, “Tavsiyem ambulans anons sistemiyle birlikte tüm sürücüler ve yayaların yapması gereken net bir şekilde tanımlanmalı, kamu spotları ile bilgilendirme yapılmalı ve uygulama kademeli olarak hayata geçirilmelidir” diye konuştu.



#Ambulans
#Trafik
#Toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Siyonist söylemlere karşı Kudüs’ün gerçek tarihi