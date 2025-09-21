Ambulans anonsu kaza yaptırmasın

Uzmanlar, halk yeterince bilgilendirilmezse bu uygulamanın trafikte yeni riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, “Bu tür sistemler, toplumun yeteri kadar bilgilendirilmemesi halinde beklenen faydayı sağlamaz, hatta trafikte ciddi riskler oluşturabilir” dedi. 2019’da ilan edilen 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' uygulamasında yeterli bilgilendirme yapılmadığı için yayaların yanlış hareketlerde bulunduğunu hatırlatan Şener, “Yayalar kırmızı ışıkta bile geçiş üstünlüğünün kendilerinde olduğunu düşünerek yola çıktılar, bu da kazalara yol açtı” şeklinde konuştu. Şener, “Tavsiyem ambulans anons sistemiyle birlikte tüm sürücüler ve yayaların yapması gereken net bir şekilde tanımlanmalı, kamu spotları ile bilgilendirme yapılmalı ve uygulama kademeli olarak hayata geçirilmelidir” diye konuştu.