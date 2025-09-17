Yeni Şafak
Siirt'teki hasta ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

15:4217/09/2025, Çarşamba
IHA
Hasta, sepsis tanısı ve mevcut klinik durumu göz önünde bulundurularak ambulans helikopterle İstanbul’daki özel bir hastaneye nakledildi.
Hasta, sepsis tanısı ve mevcut klinik durumu göz önünde bulundurularak ambulans helikopterle İstanbul’daki özel bir hastaneye nakledildi.

Siirt’te tedavi altında bulunan 59 yaşındaki D.K. adlı hasta, sepsis tanısı ve mevcut klinik durumu göz önünde bulundurularak ambulans helikopterle İstanbul’daki özel bir hastaneye nakledildi.

Hastanın sağlık durumunun yakından takip edildiği, ileri tetkik ve tedavisinin burada sürdürüleceği bildirildi.

