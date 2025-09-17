Siirt'teki hasta ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Hasta, sepsis tanısı ve mevcut klinik durumu göz önünde bulundurularak ambulans helikopterle İstanbul’daki özel bir hastaneye nakledildi.
Siirt’te tedavi altında bulunan 59 yaşındaki D.K. adlı hasta, sepsis tanısı ve mevcut klinik durumu göz önünde bulundurularak ambulans helikopterle İstanbul’daki özel bir hastaneye nakledildi.
Hastanın sağlık durumunun yakından takip edildiği, ileri tetkik ve tedavisinin burada sürdürüleceği bildirildi.
#Siirt
#Ambulans uçak
#Sepsis