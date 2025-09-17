Yeni Şafak
Tadilat yapılan eczanenin tavanı çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

15:2017/09/2025, Çarşamba
IHA
İşçiler tadilat yaptığı sırada eczanenin tavanı çöktü.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tadilatı yapılan eczanenin tavanının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşandı. İşçiler tadilat yaptığı sırada eczanenin tavanı çöktü. Çöken betonun altında kalan 52 yaşındaki Halil Yıldız ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Şanlıurfa
#Akçakale
#Halil Yıldız
