Kaza sandılar korkunç gerçek ortaya çıktı: Doktor baba tutuklandı

13:2017/09/2025, Çarşamba
DHA
IHA
Samsun’un Bafra ilçesinde yaşanan korkunç olayda, otomobilin Kızılırmak Nehri’ne düşmesi sonucu doktor Serdar Kıyak’ın eşi ve çocuğu hayatını kaybetti. Kazanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Kıyak, “eşini ve çocuğunu öldürme” iddiasıyla tutuklandı. Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine attığı mesaj ortaya çıktı.

12 Eylül Cuma günü Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda yaşanan olayda, Dr. Kıyak’ın kullandığı otomobil nehre düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğularak hayatını kaybetmişti. Araçtan çıkmayı başaran sürücü ise kazayı yaralı atlatmıştı.

Kazaya ilişkin yapılan incelemede korkunç gerçek ortaya çıktı.

Kadın mesaj atmış

Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.


Bu iddia üzerine gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ’ölüme sebebiyet vermekten’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kıyak, Büyük Cami’de düzenlenen cenazede tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.

#Samsun
#kaza
#cinayet
