Ameliyat için rüşvet istediler

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görev yapan iki üroloji doktorunun hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde para talep ettiği belirlendi. Soruşturma çerçevesinde G.Ö. ve C.G. isimli doktorlar gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyatlarda kullanılacağı belirtilen bazı tıbbi cihazlar için ek ücret talep ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, söz konusu cihazların daha iyi ve verimli sonuçlar sağlayacağı yönünde hastaları ikna ederek, bu hizmet karşılığında elden ve faturasız şekilde para aldığı öğrenildi. Para alışverişinin doğrudan muayene odasında gerçekleştiği kaydedildi.

SÜREÇ CİMER’E ŞİKAYETLE BAŞLADI

Bazı hastaların talep edilen ücretleri kabul etmemesi üzerine CİMER’e başvuruda bulunduğu, ayrıca hastane yönetimine iletilen şikayetler doğrultusunda durumun emniyete bildirildiği belirtildi. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık iki ay süren teknik takip başlatıldı. Teknik takip kapsamında ilk olarak şüpheli doktorun odasına ses ve görüntü kayıt cihazları yerleştirildi. Yapılan incelemelerde, başka bir üroloji doktorunun da aynı odada muayene sırasında rüşvet talep ettiği belirlendi. İkinci doktorun da üç hafta süreyle teknik takibe alındığı ve para alışverişinin bu süreçte tespit edildiği öğrenildi.

30 BİN İLE 2 BİN DOLAR

Soruşturma dosyasındaki bulgulara göre, G.Ö.’nün hastalardan 20 bin ile 30 bin TL arasında rüşvet aldığı, C.G.’nin ise bin 200 ila 2 bin dolar arasında değişen tutarlarda para talep ettiği belirlendi. Olayda hemşire, hasta bakıcı ya da başka bir sağlık personelinin dahline ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı, şu aşamada organize bir yapı tespit edilmediği bildirildi. Gözaltına alınan iki doktor hakkında el koyma işlemleri uygulanırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.







