13:2810/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet skandalı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet skandalı

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görevli 2 doktor, hastalardan rüşvet talep etme suçu iddiasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Doktorların, hastalardan 30 bin lira ile 2 bin dolar arasında ücret aldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görev yapan iki doktorun hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edildi.

Her hasta için ayrı tarife! Rüşvet operasyonunda detaylar ortaya çıktı: Aldıkları para dudak uçuklattı
Edinilen bilgilere göre, (G. Ö) ve (C. G) isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret istedikleri belirlendi.

Detaylar ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda rüşvet alan doktorlara yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde teknik takip yapıldığı öğrenildi.

CİMER ve hastane şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı

Doktorların para istediği bazı hastaların ücretleri kabul etmediği ve bunun üzerine CİMER’e bildirerek doktorları şikayet ettiği, hastanede ise bazı yetkililerin durumu emniyete bildirdiği öğrenildi.

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Üroloji doktorluğu yapan 2 şahsın hastalardan ameliyat için rüşvet aldıkları belirlendi. Şüpheli doktor G.Ö.’nün hastalarından 20 ila 30 bin TL arası rüşvet aldığı, diğer doktor C.G.’nin ise Bin 200 ila 2 bin dolar arasında rüşvet aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



