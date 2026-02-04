Rüşvet alma taktikleri: Baklavadan sonra pasta kutusu

Rüşvet ve yolsuzlukla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelerden birisi de Bursa’nın Nilüfer Belediyesi. Bursa’da 10 Ekim 2025’te düzenlenen operasyonun ardından eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 21 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, Bursa 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. “Turgay Erdem tarafından örgütsel yapı kurulduğu” tespiti yer alan iddianamede, rüşvet karşılığı usulsüz projelerin onaylandığı, Erdem'in yüklü meblağda haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.

BAZEN ELDEN BAZEN PASTA KUTUSUYLA

CHP’li Manavgat Belediyesi’nde baklava kutusunda alınan rüşvetin, Nilüfer’de ise pasta kutusuyla alındığı ortaya çıktı. İddianamede, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren inşaat firması sahibi eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur’un beyanları dikkat çekti. Yaptığı projeler kapsamında Turgay Erdem'e rüşvet verdiğini iddia eden Adanur, rüşveti bazen elden, bazen pasta kutusuyla, bazen de Erdem'in sağkolu olan yapı denetim firması sahibi Tamer İşler aracılığıyla verdiğini söyledi. Erdem’le rüşvet görüşmelerinin yüz yüze yapıldığını anlatan Adanur, “Kendisi telefonda bu durumu konuşmaz, yüz yüzeyken proje hakkında bilgi de isterdi. Rüşvet alacağı parayı nakit olarak belediyedeki odasında elden almaktadır. Bu para kah üzerimde, kah pasta kutusuna konularak verilmekteydi” dedi.

Emin Adanur

EMSAL ARTIŞIYLA FAZLADAN 140 DAİRE

2019-2022 yılları arasında Tamer İşler’e 3,3 milyon liralık çek verdiğini kaydeden Adanur, “Akabinde projelerim onaylandı. Nilüfer’de bunun gibi 2 binin üzerinde proje var. Ben tüm bunları rüşvet çarkının içerisinde olduğum için biliyorum. Ben de suç örgütünün içerisinde yer aldım. Benim de firmam vardı, ben de rüşvet verdim” diye konuştu. Nilüfer’deki 23 Nisan Mahallesi'ndeki bir projede emsal artışıyla fazladan 140 daire yapıldığını anlatan Adanur, Ataevler Mahallesi'ndeki bir inşaatın sığınaklarının da rüşvet karşılığı dükkana çevrildiğini öne sürdü: “23 Nisan Mahallesi'nde emsal artışı sayesinde fazladan 140 daire yapıldı. Bir dairenin satış bedeli 8 milyon lira. 140 daireden elde edilen gelir 1 milyar lira. Bu daireler satıldığında tek projeden 700 milyon lira haksız kazanç elde edildiği aşikar.”





192 yıl hapsi isteniyor

İddianamede örgüt lideri Turgay Erdem ile örgüt yöneticileri Tamer İ. ve Ayşegül E.’nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10'ar yıla kadar, "rüşvet almak" suçundan 11 kez 12'şer yıla kadar ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 10 kez 5'er yıla kadar olmak üzere toplam 192 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet alıp vermek", "rüşvete aracılık etmek" ve "imar kirliliğine neden olmak" gibi suçlardan farklı miktarlarda cezalandırılmaları talep ediliyor. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



