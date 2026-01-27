112’ye ihbar rüşvet dosyasını derinleştirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturmasında, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame hazırlandı. Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararı vererek Antalya’ya gönderdiği 1 Temmuz 2025 tarihli dosya üzerine başlatıldığı öğrenildi. Muhittin Böcek’in 5 Temmuz’da tutuklanmasının ardından, 10 Temmuz 2025’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan anonim ihbarla soruşturma derinleşti. İhbarda; iskân ruhsatı verilmesi karşılığında rüşvet alındığı, rüşvet bedellerinin bir bölümünün Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı’na bağış adı altında aktarıldığı ve bu ödemelerin ardından belediyedeki işlemlerin hızlandığı iddia edildi. Savcılık talimatıyla vakfın Muratpaşa ilçesindeki merkezinde yapılan aramalarda bağış makbuzları ile çeşitli evraklara el konuldu. Yapılan incelemelerde, Altıntaş bölgesinde inşaat yapan bazı kişilerin, bağış tarihleri sonrasında iskân ruhsatı aldığı tespit edildi. İddianamede, bağış adı altındaki ödemeler, iskân işlemleri ve milyonlarca liralık para transferlerine ilişkin ayrıntılı tespitlere yer verildi. İddianamede, 26 ayrı eylem için hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi.