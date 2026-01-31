Rüşvet yoksa bu telaş niye?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’lilere “Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız, bu telaş hali niye?” diye tepki gösterdi.

Haliç Kongre Merkezi’nde “Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni”nde konuşan Erdoğan, muhalefeti eleştirdi. 23 yıldır bu ülkeye hizmet eden bir siyasetçi olarak içini yakan bir hususu paylaşmak arzusunda olduğunu ifade eden Erdoğan, “Biz ülkemizdeki muhalefete zaman zaman ‘takoz’ benzetmesi yapınca hemen birileri alınıyor, bundan rahatsız oluyor. Oysa biz takoz sıfatını birilerini kötülemek, birilerine hakaret etmek, rencide etmek, tahrik etmek amacıyla asla kullanmıyoruz. Tam tersine sadece bir durum tespitinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

TEK YAPTIKLARI TAKOZ KOYMAK

Bölünmüş yol projesini ilk açıkladıklarında “takoz” diye tanımladıkları zihniyetle çok acı bir şekilde yüz yüze geldiklerini belirten Erdoğan, “Çıktılar, koro halinde ‘Bu yollar çabucak bozulur, milletin kaynağını israf ediyorsunuz’ dediler. ‘Kendilerine yakın müteahhitleri zengin ediyorlar’ dediler. ‘Petrol lobisine hizmet ediyorlar’ dediler. ‘Bölünmüş yola ne lüzum var, mevcut yolları koruyun, yeter’ dediler. Hatta muvazeneyi öyle yitirdiler ki ‘Bunların bilinçaltında milleti bölmek var, onun için bölünmüş yol adını kullanıyorlar’ diye köşe yazıları yazdılar. O günleri hatırlayanlar bilir. Sırf iş yaptığımız için atmadıkları iftira, vermedikleri soru önergesi kalmadı. Ama biz tek yapabildiği takoz koymak, karalamak, çamur atmak olan bu vizyonsuzlar korosuna aldırmadık” ifadelerini kullandı.

ÇAPSIZLARA RAĞMEN YAPTIK

Sadece milleti dinlediklerini, ona hizmet etmeye odaklandıklarını ve bölünmüş yol projesini başlattıklarını anlatan Erdoğan, rüşvetin, talanın, yağmanın yolunu yapmaya çalışanlara rağmen, irtikapla, ihaleyle milletin kaynaklarını peşkeş çekerek yolunu bulmaya çalışıp yolda kalanlara rağmen, ‘Ne kadar yol yaparsanız trafik o kadar sıkışır’ diyen çapsızlara rağmen, milletin parasıyla tropik adalarda sefa süren jet sosyeteye rağmen ülkenin dört bir yanını bölünmüş yollarla kendilerinin donattıklarına işaret etti.

RÜŞVET ÇARKI DIŞINDA BİR ŞEY YOK!

Türkiye’yi yeni yollar ve yatırımlarla büyütmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bizimle ana muhalefet arasındaki en temel fark işte budur. Onlar iş yapmaktan, eser üretmekten acizler. Onlar, millete ufuk çizmekten, vizyon kazandırmaktan acizler. Onlar, taş üstüne taş koymaktan acizler. Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında ‘İşte bizim eserimiz’ diyebilecekleri hiçbir icraatları yok. Sizler de görüyorsunuz. Belediyeler üzerinden bir Deli Dumrul düzeni kurup önlerine geleni haraca bağlamışlar. Belediyeye işi düşenin adeta iliğini kurutmuşlar. Yola, köprüye, kavşağa, metroya, otobüse harcanması gereken kaynakları iç edip orada, burada keyif sürmüşler.”

CAZGIRLIK YAPARAK SUÇ BASTIRILMAZ

“Ortaya saçılan onca pislikten sonra biraz olsun yüzleri kızaracağına, bir de çıkıp utanmadan onu bunu tehdit ediyorlar, yargı mensuplarına, belediye başkanlarımıza hakaret ediyorlar, kameralar önünde mikrofon tokatlıyorlar. Kimse kusura bakmasın, cazgırlık yaparak suç bastırmaya da çalışmasın. Hukukun işlemesine, mahkemelerin Türk milleti adına hesap sormasına, hakkın er veya geç yerini bulmasına engel olamazsınız. Konu artık yargıya intikal etmiş, suçluyu masumdan ayıracak mahkeme süreçleri başlamıştır. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı inanıyoruz ki deliller ışığında en isabetli kararı verecektir.”

BU KARIN AĞRISI NİYE?

“Her gün çok çirkin ifadelerle son derece sorumsuz ve sorunlu cümlelerle mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışmak ancak yargı süreçlerinden ürkenlerin, korkanların, çekinenlerin başvuracağı bir yöntemdir. Öyle ya, çiğ süt içmediyseniz bu karın ağrısı niye? Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız, bu telaş hali niye? Hukuku çiğnemediyseniz, adaletin tecellisinden niçin tedirgin oluyorsunuz? Kendinize güveniniz tamsa, kendinizden eminseniz ‘arınmak’ sözcüğü sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?”

ESERLERİMİZLE KONUŞACAĞIZ

“Milleti saf yerine koymaktan artık vazgeçin. Kimin ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını benim milletim çok çok iyi görüyor. Biz de bunların oyunlarını biliyor, giderek daha fazla paniğe kapılmalarının sebebini az çok tahmin edebiliyoruz. Varsın onlar tehditler savurmaya devam etsin. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz, bugün burada olduğu gibi eserlerimizle konuşmayı sürdüreceğiz. Siyasette nefretin, öfkenin, gerilimin diline asla teslim olmayacağız. İşimize bakacağız, Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmaya bakacağız.”

Ulaşımda destan yazdık

Yapımı tamamlanan bölünmüş yolların 30 bininci kilometresini hizmete almak üzere bir arada olduklarını söyleyen Erdoğan, “Eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin 23 yıldır “Halka hizmet Hakk’a hizmettir” şuuruyla çalışan ve bu anlayışla hareket eden bir kadro dile getiren Erdoğan, “Kara, hava, deniz yolları ulaşımında bir yandan proje ve yatırımlarımızla altyapıyı güçlendirirken diğer yandan yolcu sayısını en yüksek seviyelere getirdik. Deniz ulaşımında daha önce hayal dahi edilemeyen projeleri hayata geçirdik. Kara yolu ulaşımında ise adeta destan yazdık. Bakın şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Göreve geldiğimizde bölünmüş yol uzunluğumuz ne kadardı? Sadece 6 bin 101 kilometreydi. Yalnızca 6 vilayetimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Tek gidişli gelişli yollarda milletimizin ömründen ömür gidiyordu. Türkiye’ye yakışmayan, milletimize yakışmayan bu tabloyu değiştirdik. Hiç vakit kaybetmeden çalışmaları başlattık ve 23 yılda bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımızı 77’ye, bölünmüş yol uzunluğumuzu ise tam 30 bin 49 kilometreye çıkardık. İşte bugün de bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresinin kurdelesini sizlerle birlikte kesmenin heyecanı içindeyiz.”







