Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla’da rüşvet soruşturması: Kaymakamın koruma polisi ve şoförü gözaltında

Muğla’da rüşvet soruşturması: Kaymakamın koruma polisi ve şoförü gözaltında

21:3510/02/2026, الثلاثاء
DHA
Sonraki haber
Seydikemer Kaymakamlığı
Seydikemer Kaymakamlığı

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı, göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında, Seydikemer Kaymakamı’nın koruması polis memuru F.D. ile şoförü H.M., rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde rüşvet iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada Seydikemer Kaymakamı’nın koruma polisi ve şoförü gözaltına alındı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Seydikemer Kaymakamı’nın koruması polis memuru F.D. ile şoförü H.M., rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan Muğla Valiliği tarafından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, gözaltına alınan iki personelin görevden uzaklaştırılarak açığa alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



#Rüşvet
#Soruşturma
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi 11 Şubat? Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Van, Muş ve Tunceli'de okullarda kar tatil var mı? Valilik açıklamaları