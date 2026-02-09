Yeni Şafak
CHP'li Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Yedi tutuklama

CHP'li Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Yedi tutuklama

23:129/02/2026, Pazartesi
IHA
Operasyonda 7 şüpheli tutuklandı, 19’u adli kontrolle serbest bırakıldı.
Operasyonda 7 şüpheli tutuklandı, 19’u adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir’de Buca Belediyesi ve bir yapı denetim firmasına yönelik rüşvet ve usulsüz ruhsatlandırma iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7’si tutuklandı. Soruşturmada, mevzuata aykırı yapı ve planların usule uygunmuş gibi gösterildiği öne sürüldü.

İzmir’de Buca Belediyesi ve bir yapı denetim firmasına yönelik "rüşvet" ve "usulsüz ruhsatlandırma" iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Planlar usulüne uygunmuş gibi gösterilmiş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Buca ilçesinde faaliyet gösteren bir yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeline rüşvet verdikleri veya aracılık ettikleri iddia edildi. Mevzuata aykırı yapı ve planların usulüne uygunmuş gibi gösterilerek ruhsat alındığı ve haksız kazanç elde edildiği suçlamasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yedi şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B., belediye memuru C.B., belediye büro işçileri C.Ş. ve G.P., belediyede görevli mühendis M.G. ile yapı denetim firması sahibi C.S. ve firma çalışanı S.K. tutuklanırken, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



