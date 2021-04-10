Amirallerin sorgusu başladı

ABDULLAH SARICA

Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek gece yarısı darbe çağrıştıran bildiri yayınlayan 104 amiralle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 kişinin sorgusu başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK’nın 316. maddesinde düzenlenen “Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, bildirinin hazırlanmasında aktif rol aldığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alınmış, 4 emekli amiral ise ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. Gözaltı süreleri dolan şüpheliler, 2 gün önce Ankara Adliyesine getirilmiş, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz’ın talebi üzerine gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılmıştı.

REKLAM

HTS KAYITLARI İNCELENİYOR

Alınan bilgiye göre, şüphelilere, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki beyanında soruşturmayla ilgili herhangi bir savunma yaptırılmadı. Şüpheliler, sağlık ve yaş sorunları ile Kovid-19 salgını nedeniyle serbest bırakılma talebinde bulundu. Bildirinin hazırlanışı ve yayınlanması aşamasında sorumlu oldukları tespit edilen 14 şüphelinin, bağlantılarının tespit edilmesi için HTS kayıtları ile dijital incelemelerinin devam ettiği ve incelemelerin son aşamada olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin, Emniyet’teki ifade işlemlerine ise dün başlandığı bildirildi. Şüphelilere, bildirinin ne zaman ve kim tarafından hazırlandığı, gece yarısı yayınlanmasından bilgileri olup olmadığı ve hangi amaçla hazırlandığı gibi çok sayıda sorunun sorulacağı iddia edildi.

REKLAM

GÜNDEM 1960’tan beri darbecilerin ortak özelliği: Talimat ya hocadan ya locadan