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Ana muhalefette küskün 100. yıl

CHP, 3 gün sürecek 100'üncü yıl kutlamalarını, dün Ankara'da genel merkez binasında yapılan açılış kokteyliyle başlattı.

Uğur Duyan
04:00 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP'de değişim fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı gecede, liderlik yarışında adı geçen Grup Başkanı Özgür Özel'in de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmadığı görüldü. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da gecede olmaması dikkat çekti. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise gece boyunca Kılıçdaroğlu'nun yanından hiç ayrılmadı. İmamoğlu'nun Zoom toplantısına katılan Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Engin Altay gibi isimlerin yanı sıra Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı ve Erdoğan Toprak gibi isimler de geceye katıldı.



#Siyaset
#CHP
#Muhalefet
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