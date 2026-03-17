Anaokulunun bahçesine uçak düştü: Can kayıpları var

11:0417/03/2026, Salı
DHA
Gana'da küçük uçak düştü
Gana'nın Tema kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gana Ulusal İtfaiye Teşkilatı'nın Tema Bölgesi Sözcüsü Ebenezer Yenzu, ülkenin doğusundaki Büyük Akra Bölgesi'ne bağlı Tema kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yenzu, kazanın dün yerel saatle 15.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Uçağın bir anaokulunun bahçesine düştüğünü kaydeden Yenzu, itfaiyenin yangını kısa sürede söndürdüğünü ifade etti.



