Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Marmara Denizi’ne 50 yıl önce düşen uçağın yeni parçaları bulundu

Marmara Denizi’ne 50 yıl önce düşen uçağın yeni parçaları bulundu

17:0825/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Marmara Denizi'ne düşen uçağın gövdesine ait yeni parçalar bulundu
Marmara Denizi'ne düşen uçağın gövdesine ait yeni parçalar bulundu

Marmara Denizi’ne 50 yıl önce düşen yolcu uçağına ait yeni parçaların bulunduğu iddia edildi. Youtuber Nedim Kuru ve ekibi su altı dronu ile yaptıkları dalışta uçak enkazına ait olduğu iddia edilen parçaları görüntüledi.

30 Ocak 1975 tarihinde 42 kişiye mezar olan ve yarım asırdır ulaşılamayan Türk Hava Yolları’na (THY) ait ’Bursa’ isimli F-28 uçağının enkazına dair önemli gelişme yaşandı. İzmir-İstanbul seferini yaparken inişe geçtiği sırada Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi’ne düşen uçağın yerini tespit ettiğini öne süren Youtuber Nedim Kuru, su altı dronu ile daha önce yaptığı dalışta uçağa ait olduğu düşünülen parçaları tespit etmişti. Ekibin son dalışında uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen parçalar görüntülendi.

Kazada hayatını kaybedenler arasında teknik direktör Fatih Terim’in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner’in hostes kardeşi gibi isimler de yer alıyordu. Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle enkaz resmi olarak çıkarılamamış, arama çalışmaları sınırlı kalmıştı.




#Marmara Denizi
#Bursa
#F-28
#uçak kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura çekiliş tarihleri: Bu hafta TOKİ kurası hangi ilde olacak? İşte 26 Ocak 1 Şubat kura çekimi takvimi