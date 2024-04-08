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Anayasa teklif havuzu

2028'e kadar Meclis'in öncelikli gündemini sivil anayasa çalışmaları oluşturacak. Sivil anayasa için toplumun her kesiminden gelen öneri, görüş ve teklifler tek bir havuzda toplanacak.

Uğur Duyan
04:00 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:34 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Meclis'in seçim sonrasında odaklanacağı konuların başında anayasa gelecek. 2028 genel seçimlerine kadar ekonomi reformunu destekleyecek mahiyette sivil anayasa adımları da gelecek. AK Parti, Meclis'in açılmasına paralel olarak anayasa çalışmalarına da ağırlık verecek. Çalışmaların partiler arasında yapılacak görüşmelerden sonra başlanacağı öğrenildi. AK Parti, yeni anayasanın kapsayıcılık ve sivillik ilkeleri doğrultusunda oluşturulması için başta sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler olmak üzere toplum geniş kesimleri ile temasa geçecek. Bu kapsamda, akademisyenler, entelektüeller, köşe yazarı ve kanaat önderleriyle de bir araya gelinecek.

EN GENİŞ PAYDA

AK Parti kaynakların alınan bilgiye göre, Meclis Başkanlığı'nın öncülüğünde ilerleyen süreçte toplumun farklı kesimlerinden sivil ve kapsayıcı bir anayasa için görüş ve öneriler toplanacak. Bunun için de toplumun her kesime en geniş paydada ulaşılması hedefi doğrultusunda hareket edilecek. Bu görüşmelerde elde edilen bulguların genel değerlendirmesi ve çıktılarının alınması için tüm tekliflerin toplanacağı bir havuz kurulacak. Bu havuzda toplanan görüş ve öneriler, sonbahar aylarından itibaren ana gündemi sivil anayasa çalışmaları olacak Meclis'te milletvekilleri tarafından işlenecek.

KOMİSYON KURULACAK

Partiler arasında yapılacak görüşmelerde ise AK Parti, kendi teklifini getirmeyecek. Diğer partilerle de kendi tekliflerini masaya getirmeden sadece anayasanın özü etrafında görüşmeler sürdürülecek. Anayasa turlarının olumlu geçmesi halinde, Meclis'teki tüm siyasi partilerden temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacak. Komisyonda, anayasa yazım süreci ve anayasanın ruhu ve ilkeleri belirlenecek.

SEÇİM MUHASEBESİNDEN SONRA

AK Parti kurmayları, daha önce bayram sonrasında hızlı biçimde başlanacağı duyurulan partilerle görüşmelerin seçim muhasebesi sonrasına sarkacağını bildirdi.




#TBMM
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#Ankara
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