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ANKA III tatbikatta kontrollü acil iniş yaptı

ANKA III tatbikatta kontrollü acil iniş yaptı

20:4125/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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TUSAŞ, ANKA III'üç acil inişin sebeplerine ilişkin incelemelere başlandığını açıkladı.
TUSAŞ, ANKA III'üç acil inişin sebeplerine ilişkin incelemelere başlandığını açıkladı.

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı ANKA III, Konya'daki Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatında kontrollü acil iniş gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan TUSAŞ, yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını, kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye’nin insansız savaş uçağı ANKA III, Konya'da başlayan Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı'nda boy gösterdi.

Tatbikat kapsamında bugün test uçuşu gerçekleştiren ANKA III, saat 19.16'da kontrollü acil iniş yaptı.

TUSAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı ve kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Uçuş güvenliği protokollerinin tam zamanında devreye alındığı belirtilen açıklamada, "Teknik ekiplerimiz olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarına ve olayın sebeplerine ilişkin incelemelere başlamıştır." denildi.



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