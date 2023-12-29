ANKA III gözükmeyecek: Fark edildiğinde çok geç olacak

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki atakları hız kesmeden devam ediyor. Kızılelma ve KAAN derken şimdi de ANKA-3. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Peki ANKA-3 nasıl bir uçak? ANKA-3 insansız savaş uçağı mı?