ANKA III gözükmeyecek: Fark edildiğinde çok geç olacak

Anka 3
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka-3 insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu dün gerçekleştirdi.
"Fark edildiğinde çok geç olacak"
"Fark edildiğinde çok geç olacak"
TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuşun görüntülerine yer verilirken,
"Gözükmeyecek! Fark edildiğinde çok geç olacak. Delta kanat yapısıyla birlikte sert tırmanışları ve dalış manevralarını kolaylıkla yapabilecek."
denildi.
10 saat havada kalabilecek
10 saat havada kalabilecek
Açıklamada, "
10 saatlik havada kalış süresiyle keşif, gözetleme ve istihbarat sağlayabilecek. Türkiye’nin gücüne güç katacak insansız savaş uçağı ANKA III artık gökyüzünde…
" ifadeleri kullanıldı.
#TUSAŞ
#ANKA III
#Delta kanat
27 dakika önce