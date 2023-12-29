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Ekonomi

ANKA III gözükmeyecek: Fark edildiğinde çok geç olacak

TUSAŞ, tarafından geliştirilen Anka-3 insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, "Gözükmeyecek! Fark edildiğinde çok geç olacak. Delta kanat yapısıyla birlikte sert tırmanışları ve dalış manevralarını kolaylıkla yapabilecek. 10 saatlik havada kalış süresiyle keşif, gözetleme ve istihbarat sağlayabilecek." denildi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:14 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 15:15 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Anka 3
Anka 3

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka-3 insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu dün gerçekleştirdi.

"Fark edildiğinde çok geç olacak"

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuşun görüntülerine yer verilirken,
"Gözükmeyecek! Fark edildiğinde çok geç olacak. Delta kanat yapısıyla birlikte sert tırmanışları ve dalış manevralarını kolaylıkla yapabilecek."
denildi.

10 saat havada kalabilecek

Açıklamada, "
10 saatlik havada kalış süresiyle keşif, gözetleme ve istihbarat sağlayabilecek. Türkiye’nin gücüne güç katacak insansız savaş uçağı ANKA III artık gökyüzünde…
" ifadeleri kullanıldı.
#TUSAŞ
#ANKA III
#Delta kanat
27 dakika önce
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