ANKAPARK'ı çürüten Mansur Yavaş'tan 160 milyon TL'ye sanal hayvanat bahçesi

"Sayın Mansur Yavaş’ın 3 gün içerisinde 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Ankara’nın en değerli vizyon projelerinden biri olan ANKAPARK’ı 4 buçuk yılda nasıl çürümeye terk ettiğini, yağmalanmasına göz yumduğunu sadece Ankara değil tüm Türkiye biliyor. ANKAPARK, Yavaş için sadece siyasi bir malzeme oldu. “Ata mirası” diye halka reklam yaptıkları yerin ağaçlarını bile sulamaktan aciz kaldılar. Yetmedi o kadar eleştirdikleri, yerden yere vurdukları, çürümesine ve yağmalanmasına göz yumdukları alanı bahane edip Belediye Meclisi’nden borçlanma yetkisi olmasına rağmen 4 milyarlık bir borçlanma yetkisi istedi.

ANKAPARK’ı kaderine terk eden bu zihniyet, halkın yıllardır Ankara’ya da hizmet etmedi. Ankara’ya 4 buçuk yılda tek bir çivi çakılmadı. Türkiye’nin başkenti dünya başkentleri ile yarışır haldeyken şimdi çökmeye başladı.