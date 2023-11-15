ANKAPARK'ı çürüten Mansur Yavaş'tan 160 milyon TL'ye sanal hayvanat bahçesi

Hakan Han Özcan, açıldığında ANKAPARK'ın 3 günde 1 milyon ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 buçuk yıldır Ankara’ya hizmet etmediğini söyleyen Özcan,
“Sayın Yavaş, şimdi yerel seçimlere 5 ay kala halka ‘çalışıyor’ gibi görünmek için uğraşıyor. Ancak Yavaş yaptığı 160 milyon 880 nin TL’lik “Dijital Hayvanat Bahçesi” ihalesi ile halkın parasını ne yazık ki yine çöpe atıyor. ANKAPARK’ın çürümesine göz yuman Sayın Yavaş, 160 Milyon TL’ye sanal dinozorlar yaptırıyor”
dedi.
"Ankara'nın acil çözülmesi gereken projeleri varken halkın parası çöpe atılıyor"
"Ankara'nın acil çözülmesi gereken projeleri varken halkın parası çöpe atılıyor"
Yavaş’ın Dijital Hayvanat Bahçesi Projesi’ne tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şunları söyledi:
"Sayın Mansur Yavaş’ın 3 gün içerisinde 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Ankara’nın en değerli vizyon projelerinden biri olan ANKAPARK’ı 4 buçuk yılda nasıl çürümeye terk ettiğini, yağmalanmasına göz yumduğunu sadece Ankara değil tüm Türkiye biliyor. ANKAPARK, Yavaş için sadece siyasi bir malzeme oldu. “Ata mirası” diye halka reklam yaptıkları yerin ağaçlarını bile sulamaktan aciz kaldılar. Yetmedi o kadar eleştirdikleri, yerden yere vurdukları, çürümesine ve yağmalanmasına göz yumdukları alanı bahane edip Belediye Meclisi’nden borçlanma yetkisi olmasına rağmen 4 milyarlık bir borçlanma yetkisi istedi.
ANKAPARK’ı kaderine terk eden bu zihniyet, halkın yıllardır Ankara’ya da hizmet etmedi. Ankara’ya 4 buçuk yılda tek bir çivi çakılmadı. Türkiye’nin başkenti dünya başkentleri ile yarışır haldeyken şimdi çökmeye başladı.
Yavaş Ankara’nın acil çözülmesi gereken birçok sorununu ısrarla görmezden geliyor. Yapılan uyarılara, çağrılara dahi kulak asmadı.
Dört buçuk yıldır Ankara’ya hizmet etmeyen Yavaş, şimdi yerel seçimlere 5 ay kala halka ‘çalışıyor’ gibi görünmeye çalışıyor. Ancak
Yavaş yaptığı 160 milyon 880 bin TL’lik “Dijital Hayvanat Bahçesi” ihalesi ile halkın parasını ne yazık ki yine çöpe atıyor. ANKAPARK’ın mahkeme kararı ile belediyeye devredilmesinin ardından ‘Ankapark’ın kaderine vatandaşımız karar verecek’ diyerek 23 Temmuz 2022 tarihinde belediyenin resmi internet sitesi üzerinden bir anket yaptı. Yapılan anket bugün hala internet sitesinde yer almakta. Büyük bir katılımcılık örneği olarak gösterilen ankete 74 bin 281 kişi katılmış. Yayınlanan sonuçlara göre 20 bin 547 kişi parkın ‘Yeşil Alan’ olmasını istemiş. 14 bin 549 kişi 'hayvanat bahçesi' olsun demiş. 10 bin 448 kişi Atatürk Orman Çiftliği olması yönünde oy vermiş. 9 bin 596 kişi spor ve yürüyüş alanı olmasını talep etmiş. 3 bin 444 kişi ise eğlence alanı olsun yönünde oy kullanmış. Siz vatandaşın isteğini bile görmezden geliyorsunuz. ANKAPARK’ın çürümesine göz yuman Sayın Yavaş, 160 milyon TL’ye sanal dinozor yaptırıyor."
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1 saat önce