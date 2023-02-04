Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı

İstanbul'da yoğun kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksaklıklar sürüyor. Dün öğle saatlerinde başlayan karın yoğunluğunun artmasıyla binlerce İstanbullu yolda kaldı. Belediye tarafından tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yapılmadığı kentte vatandaşlar zor anlar yaşadı. İBB Başkanı İmamoğlu ise yaşanan olumsuzluklarla ilgili "Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma adam koyamaz." ifadelerini kullandı.