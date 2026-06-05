Ankara kırmızı alan: NATO alarmı

NATO Zirvesi için Ankara’da “kırmızı alan” uygulaması yapılacak. 7-8 Temmuz’da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi dolayısıyla başkentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Kentte 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek.

ÜST DÜZEY TEDBİR 100 NOKTAYA KAMERA

Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Söz konusu bölgelere araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak.

Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek. Ankara genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.

Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek. Ankara’ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak.

PROTESTOLARA KARŞI ÖNLEM

Yurt dışında eylemlere karıştığı ve güvenlik birimlerince takip edildiği bildirilen kişilerin Türkiye’de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Hazırlıklar, geçen yılki NATO Zirvesi’ne yaklaşık 6 bin kişinin katılması dikkate alınarak en az bu büyüklükte bir katılım senaryosuna göre yürütülüyor.

DÜĞÜNLER İZNE TABİ, SINAV VE KUTLAMA İPTAL

Ankara Valiliği de zirveye ilişkin genelge yayınladı. Bu kapsamda Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'den oluşan 9 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. Sağlık ve güvenlik gibi zaruri alanlarda çalışanlar bu düzenlemeden istisna tutuldu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca bu tarih aralığında, sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinlikler yapılamayacak. Ayrıca bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi civarında güvenliği riske sokacak hiçbir etkinliğe izin verilmeyecek. Düzenlemeye göre, hassas bölgelerdeki düğünlerin de izne tabi olacağı bildirildi.



