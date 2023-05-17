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Ankara Kuşu gözaltında

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik montaj kaset ve sahte belge soruşturması kapsamında aranan Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar gözaltına alındı.

Abdullah Sarica
13:37 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Oktay Yaşar - Muharrem İnce

Oktay Yaşar - Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik montaj kaset ve sahte belge soruşturması kapsamında aranan Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar gözaltına alındı.


FETÖ ve CHP teşkilatı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini sağlamak için montaj kaset ve sahte dekontları Twitter hesaplarından paylaşmıştı. Organize baskılara dayanamayan İnce, adaylıktan çekilmişti.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, montaj kaset ve sahte dekontlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, yaptığı incelemelerde 4’ü yurt dışındaki firari FETÖ’cü olmak üzere toplan 19 şüpheliyi tespit etti.


Düzenlenen operasyonlarla 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i için ise konutu terk etmeme adli kontrol kararı alındı. Diğer 12 şüpheli ise serbest bırakıldı. Ankara polisi, firari durumdaki Oktay Yaşar’ın yakalanması için çok sayıda adrese baskın düzenledi. Yaşar’ın, bugün operasyon yapılan bir adreste yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.





#Oktay Yaşar
#Muharrem İnce
#Ankara Kuşu
#CHP
#kaset
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