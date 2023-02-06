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Ankara-Niğde otoyolunda zincirleme kaza: Onlarca araç birbirine girdi

Ankara-Niğde Otoyolu'nda zincirleme kaza sonucu onlarca araç birbirine girdi. Kazada, yolcu otobüsünün birinde şoförün ağır yaralı olduğu belirtilirken, uzun süre trafikte aksama yaşandı.

Burak Doğan
Burak Doğan
17:23 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Zincirleme kazada otobüs şoförünün ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Zincirleme kazada otobüs şoförünün ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Zincirleme trafik kazası, Niğde Otoyolu’nun 81. kilometresinde saat 11.00 civarında meydana geldi.


Yoğun kar yağışı ve sisin etkili olduğu yolda, otomobil ve şehirlerarası otobüsler olmak üzere yaklaşık 15 araç zincirleme kazaya karıştı.

ŞOFÖR AĞIR YARALI

Kazada, yolcu otobüsünün birinde şoförün ağır yaralı olduğu belirtilirken, onlarca hafif yaralı olduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine otoyola çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları devam ediyor.




#niğde
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#KAZA
28 dakika önce
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Ankara-Niğde otoyolunda zincirleme kaza: Onlarca araç birbirine girdi
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