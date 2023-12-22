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Ankara Valiliği'nden acil kodlu talimat

Ankara Valisi Vasip Şahin, 25 ilçe belediyesine sokak hayvanlarının toplatılması için 'acele' koduyla yazı gönderdi. Yazıda, insanların can güvenliğini tehdit eder hale gelen sahipsiz hayvanlar için her türlü tedbirin alınması istendi.

04:00 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 04:29 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yazıda sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil her türlü tedbirin alınması istendi.
Yazıda sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil her türlü tedbirin alınması istendi.

Ankara Valiliği, halk sağlığı ve insanların can güvenliğinin korunması amacıyla sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması ve kısırlaştırılması dahil her türlü tedbirin alınmasına ilişkin belediyelere yazı gönderdi. Vali Vasip Şahin imzasıyla Büyükşehir Belediyesi ile 25 ilçe belediyesine acele koduyla gönderilen yazıda, hayvan popülasyonundaki artışın toplum sağlığı ve çevre temizliğini olumsuz etkilediği belirtildi. Yazıda, köpek ısırmalarının yaralanma ve ölümle sonuçlandığı, insanların günlük yaşantılarının kısıtlandığı ve toplumsal huzursuzluk yaşandığı bildirildi.


YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUĞU VAR

Yazıda, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik iş ve işlemler “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” ve ilgili mevzuatları çerçevesinde yürütüldüğü anımsatılarak, bahsi geçen mevzuatlar kapsamında bakımevi yapımı, sahipsiz hayvanların toplama, kısırlaştırma, kayıt altına alma, aşılama gibi rehabilitasyon işlemleri ile bakım ve beslenmesinin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı. Yazıda, 5199 Sayılı Kanun’da ‘Hayvanların korunması ve rahat yaşamlarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır’ hükmünün yer aldığına vurgu yapılırken, belediyelerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve bakılmasına yönelik usul esasların hüküm altına alındığı kaydedildi.


SAHİPSİZ HAYVANLAR BAKIMEVİNE

Yazıda Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nde, geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrasında iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar ile ilgili alınması gereken tedbirlere ilişkin hükümlerin yer aldığı da anımsatıldı. Yazıda sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil her türlü tedbirin alınması istendi.


Sihayko başkanı Aksoy başıboş köpekler için gelen belediye ekiplerinin görevini yapmasına izin vermedi: Polise sert müdahalede bulundu
Sihayko başkanı Aksoy başıboş köpekler için gelen belediye ekiplerinin görevini yapmasına izin vermedi: Polise sert müdahalede bulundu

Sivas Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Mehmet Akif Aksoy, bölgedeki başıboş sokak köpeklerinden korku duyan vatandaşların şikayeti üzerine, köpekleri barınağa götürmek adına gelen belediye çalışanlarına ve zabıta ekiplerine karşı çıktı. Aksoy’un tepkisi üzerine gerilimin artmasıyla olay yerine polis geldi. Aksoy, tartışmayı sürdürerek polis ekiplerine de müdahale etti. Mehmet Akif Ersoy’u sakinleştirmeye çalışan polis memurlarının yapıcı tavırları dikkat çekti. 2022 yılında köpekten kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Ulu Baran Kalemköy’ün yaşadığı talihsiz olayın ardından da Mehmet Akif Ersoy’un adı gündeme gelmişti. Sokaklardaki başıboş köpeklerini besleyen Ersoy ve beraberindeki hayvanseverlerin bölgedeki köpek sayısını artırdığı ileri sürülmüştü.

#başıboş köpekler
#bakımevi
#Ankara
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