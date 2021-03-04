Gündem Ankara Valiliğinden ekmek zammına itiraz
ANKARA

Ankara Valiliğinden ekmek zammına itiraz

Ankara'da ekmek fiyatına yapılan zam ile ilgili olarak valilik harekete geçti. Esnaf ve sanatkarlar odası ile ticaret odası temsilcilerinden oluşan komite toplantıya çağrıldı.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, ekmek zammına ilişkin, "Belli bir noktada mutabık kalmazsak valilik olarak yargıya başvuracağız" dedi. Vali Şahin, açıklamasında şunları kaydetti;

"Yargı yoluna gideceğiz"

"Odalar ekmek zammını açıkladılar. Bize göre doğru fiyatlandırma değil. Toplantıya çağırdık bugün ve yarın 2 toplantımız var. Eğer belli bir noktada mutabık kalamaksaz biz valilik olarak yargı yoluna gideceğiz, yani ekmek fiyatına itiraz edeceğiz. İlk tespitlerimize göre şu an bu zamma ihtiyaç görünmüyor. Tabii oturup onların da bu konudaki savunmalarını dinleyeceğiz, tartışacağız. Ona göre bir karara varacağız."

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