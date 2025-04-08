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Ankara'da 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ankara'da 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

07:598/04/2025, Tuesday
DHA
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Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 100 ruhsatsız tabanca ve 970 silah parçası ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, adreste yapılan aramalarda 100 adet ruhsatsız tabanca ile 970 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.



#Ankara
#Tabanca
#Yenimahalle

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