Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Otomobil değil silah deposu: 44 tabanca ele geçirildi

Otomobil değil silah deposu: 44 tabanca ele geçirildi

09:235/04/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Araçta yapılan detaylı aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 44 adet tabanca ve 44 adet şarjör ele geçirildi.
Araçta yapılan detaylı aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 44 adet tabanca ve 44 adet şarjör ele geçirildi.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada belirlenen bir otomobilde arama yapıldı 44 tabanca ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak çalışma yaptı. Ekiplerin silah kaçakçılığıyla ilgili yaptığı çalışmada bir otomobil belirlendi. Otomobili durduran polis, içindeki şüpheliler R.O ve H.O.'yu gözaltına aldı. Araçta yapılan detaylı aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 44 adet tabanca ve 44 adet şarjör ele geçirildi.

Emniyete götürülen 2 şüphelinin 6136 SKM suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.O. nöbetçi mahkemece tutuklandı, H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



#Mersin
#Tabanca
#Emniyet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 adli tatili ne zaman başlayacak? Adli tatil bitiş tarihi...