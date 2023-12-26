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Ankara'da başıboş köpek saldırısına uğrayan minik Tunahan'dan haber var: Sağlık durumu nasıl?

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına maruz kalan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın tedavisi devam ediyor. Tunahan'ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda seri ameliyatlar geçireceği belirtildi.

10:55 - 26/12/2023 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

7 Aralık Perşembe Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıkan ve okulun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan küçük Tunahan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.


Saldırı sonucunda ciddi yaralar alan Tunahan için yapılan tedavi süreci, Hacettepe Üniversitesi'nde devam ediyor. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek olan seri ameliyatlar, Tunahan'ın sağlığına kavuşması için önem arz ediyor.


Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor



Hayati riski atlatan, HÜ İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yoğun bakımdaki süreci tamamlanan ve solunum cihazından ayrılan ilkokul 4. sınıf öğrencisinin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavisine devam ediliyor.


Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Tunahan seri ameliyatlara alınacak. Çocuğa bu sürecin ardından da fonksiyon geri kazanımı için rehabilitasyona programı uygulanacak.



#Ankara
#köpek saldırısı
#Başıboş Köpek Sorunu
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