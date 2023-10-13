Ankara'da başıboş köpekler dehşet saçtı: 50’den fazla küçükbaş hayvan telef oldu

Sürü sahibi Hacı Yalçın, 1 milyon 500 bin liradan fazla zararı olduğunu söyledi.
Etimesgut’ta bulunan Aşağıyurtçu Mahallesi Yapracık mevkiinde başıboş onlarca köpek koyun sürüsüne saldırdı. Sabaha karşı sürüye saldıran sokak köpekleri, hem sürünün çobanına hem de sürüye zarar vererek, 50’den fazla koyunu telef etti.
Sürünün sahipleri Okan Yalçın ve Hacı Yalçın, bölgede bulunan sakinlerin köpekleri beslemesinden ve sürekli olarak bölgeye bırakılan köpeklerden dolayı sayıları her geçen gün artan sokak köpeklerinin sürekli olarak hayvanlara zarar verdiğini ifade ederek, bu soruna bir çözüm bulunması için yetkilerden yardım istedi.
13 yıldır Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan ve kalabalık bir köpek sürüsünün koyun sürüsüne saldırma anlarına şahitlik eden Ahmet Çabuk, “Sabah 7’de kalktığımda sitenin içerisinde bir koyun sürüsü gördüm ama sürünün orada duruşu panik bir haldeydi. Dikkatimi çekti. Baktım ki 10’a yakın köpek 3 tane koyunu yiyorlardı. O arada ben hemen sopayı aldım, aşağıya indim ve köpekleri kovaladım. Aşağı inip baktığımda durum içler acısıydı, köpekler koyunları parçalamışlardı. Bir tane de oğlak ölmüştü. Oğlak yaralı değildi, stresten ölmüş. Öncelikle köpekleri oradan uzaklaştırdım. O arada baktım köpeklerden biri tekrar geldi. Koyunlardan birisinin durumu vahimdi. Bari hayvan ölmeden keseyim diye bıçağı aldım indim ama kesmeye kıyamadım. Hayvanları bir arada tutmaya çalışıyordum ki sürünün sahibiyle karşılaştım.
Beyefendi ‘O sürünün sahibi benim’ dedi. Birlikte telef olan hayvanları araca yükledik. 15 koyun yükledi araca. Ben hayvan haklarına karşı değilim fakat köpek hayvansa, koyun da hayvan, tavuk da hayvan. Onun hakkını kim koruyacak? Sahipsiz sokak köpeği denen bir kavramı kabul etmiyorum. Her hayvanın sahibi olması lazım. Bu hayvanlarda birileri tarafından önceden sahiplenilmiş, daha sonra yaşlanmış veya büyümüşler diye sokağa atılmışlar. Bakması zorlaşınca getiriyorlar buralara bırakıyorlar. Bu köpekler de burada koloni oluşturdu. Çocuklarımıza zarar verebilirler. Buradaki hayvanseverler, ‘Onlar özgür, özgür yaşayacak’ diyorlar. Tamam ama kardeşim köpek özgür yaşarken koyunlara zarar veriyorsa bunun bir çaresinin bulunması lazım. Bu hayvanların kısırlaştırılması lazım. Hayvanlar sahipsizse belediye alacak, bunları bakımevlerine koyacak. Buradaki hayvansever arkadaşlarımız oraya yemlerini götürsünler. Sadece benim sitemin etrafında 20 tane başıboş köpek var. Hem köpekleri düşüneceğiz hem de koyunları düşüneceğiz. O zaman ben de getireyim aslan besleyeyim sokağa salayım, herkesi yesin. Yetkililerin bu duruma bir çözüm bulması lazım” ifadelerini kullandı.
“2 yıllık kazancımız boşa gitti”
“1 milyon 500 bin liradan fazla zararım var”
Vatandaşlara ve devlete bir fayda sağlamak için ata mesleği olan hayvancılık mesleğini icra ettiğini, başıboş köpeklerin saldırısı sonrası 50’den fazla hayvanın telef olduğunu, telef olan hayvanların da hamile olduğunu belirten Okan Yalçın ise, ölen, kaybolan ve doğmak üzere olan yavrularla birlikte yaklaşık 160 hayvanın telef olduğunu ve 1 buçuk milyon liradan fazla zararı olduğunun altını çizdi. Yalçın, yetkililerden yardım isteyerek şunları kaydetti:
Sürü sahibi Hacı Yalçın, köpeklerin telef ettiği hayvan sayısının 50’den fazla olduğunu belirtti. “1 milyon 500 bin liradan fazla zararım var”