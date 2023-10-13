Ankara'da başıboş köpekler dehşet saçtı: 50’den fazla küçükbaş hayvan telef oldu

”Geçen yıl da bu olaylar başımıza geliyordu ama 2-3 tane koyunumuz telef oluyordu. Onlara artık bir şekilde göz yumuyorduk. Dün gece sabaha karşı 20 tane köpeğin sürüye saldırması sonucu 50 tane koyunumuz telef oldu. 2 yıllık kazancımız burada telef oldu. Bu saldırı bugün sürüye oldu ama insanlara da olabilir. Bu sadece hayvanlar için geçerli değil. Çocuklar okula gidiyorlar. Biz buranın yerlisi olarak burada yabancı olduk. Hayvanseverler köpeklere bakmak istiyorlarsa tamam baksınlar ama evlerinde ya da bir alan içerisinde baksınlar. TOKİ konutları 15 yıldır var. 15 yıldır da bu başımızda bir sorun. Biz bu TOKİ’nin etrafına ne zaman gelsek hep bu sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Şu an bilinen 50 tane kaybımız var. Burada 500 tane hayvan var. Kaç tane eksik var daha bilmiyoruz ama 50 tane telef var. Hepsi de hamile, ocak ayında bunlar yavru yapacak. 2 yıllık kazancımız boşa gitti. Buradaki boş köpeklere bir çare bulunmadıktan, biz telef verdikten sonra bu işi yapmanın bir mantığı yok. Ya bu köpekler sürüyü yesin ya da biz sürülerimizi satalım, burayı terk edelim. Bölgede 200 civarında başıboş saldırgan köpek var”