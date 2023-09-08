|
Gündem

Ankara’da kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 130 bin liralık kaçak ürüne el kondu

Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yeri, 2 otomobil ve bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda 1 milyon 130 bin 830 lira değerinde kaçak ürün ele geçirdi.

09:56 . 8/09/2023 Cuma
IHA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu

Ankara'da kaçakçılık operasyonu

Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yeri, 2 otomobil ve bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda 1 milyon 130 bin 830 lira değerinde kaçak ürün ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde 10 olaya karışan 13 şüpheliyi yakaladı.


5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde ise 3 iş yeri, 2 otomobil ve bir kargo şubesinde yapılan aramalarda 3 bin 130 paket sigara, 2 bin 900 adet cinsel içerikli ürün, 2 bin 850 adet puro, bin 900 litre etil alkol, 561 adet elektronik sigara, 200 adet elektronik sigara likidi, 153 adet parfüm, 6 şişe 100 milimlik kaçak içki ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon 130 bin 830 lira olduğu bildirildi.



#Ankara
#kaçakçılık
#operasyon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstihare namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?