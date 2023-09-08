Ankara’da kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 130 bin liralık kaçak ürüne el kondu

Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yeri, 2 otomobil ve bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda 1 milyon 130 bin 830 lira değerinde kaçak ürün ele geçirdi.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde ise 3 iş yeri, 2 otomobil ve bir kargo şubesinde yapılan aramalarda 3 bin 130 paket sigara, 2 bin 900 adet cinsel içerikli ürün, 2 bin 850 adet puro, bin 900 litre etil alkol, 561 adet elektronik sigara, 200 adet elektronik sigara likidi, 153 adet parfüm, 6 şişe 100 milimlik kaçak içki ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon 130 bin 830 lira olduğu bildirildi.