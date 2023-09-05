Hamzabeyli'de 17 milyon TL'lik kaçak ürüne el kondu

Türkiye'den Gürcistan'a geçilen ve TOBB tarafından modernize edilen Türkgözü Sınır Kapısı'nın açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Bakan Bolat, "Gümrük kapılarının modernize edilmesinde TOBB ile işbirliği yaparak 13 tane gümrük kapısını modernize ettik. Gürbulak'ta çalışmalar devam ediyor. İnşallah onun da açılışını birlikte yapacağız. Birlikte Türkiye'mizin dış ticaretinin artması ve Türkiye'nin gerek ulaştırma koridoru, ticaret koridoru, transit ticaret koridoru olması noktasında çok önemli bir faaliyeti birlikte icra ediyoruz. Dış ticaretimiz ne kadar artarsa ülkeler arasındaki barış ve dostluk artacak, refah artacak. Ülkelerin büyümesi, zenginliği artacak" diye konuştu.