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Hamzabeyli'de 17 milyon TL'lik kaçak ürüne el kondu

Ticaret Bakanlığı, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda, arama yapılan TIR'da, 17 milyon 719 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ve otomotiv yedek parçası ele geçirildiğini açıkladı.

11:27 . 5/09/2023 Salı
DHA
Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurları, Romanya'dan aldığı yükle yurda giriş yapan TIR'ı incelemeye aldı. Plastik duvar kaplamaları taşıdığı beyan edilen TIR'da, resmi yük ile gerçekte taşınan yükün örtüşmediği ortaya çıktı. Yapılan aramada 22 bin 550 elektronik sigara ve 250 elektronik sigara likidi, şanzıman, TIR motoru, üst silindir kapağı, diferansiyel ve soğutucudan oluşan 68 otomotiv yedek parçasına el konuldu. Kaçak malzemelerin piyasa değerinin toplam 17 milyon 719 bin TL olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı Bakan Bolat'ın katıldığı törenle açıldı
Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı Bakan Bolat'ın katıldığı törenle açıldı

Türkiye'den Gürcistan'a geçilen ve TOBB tarafından modernize edilen Türkgözü Sınır Kapısı'nın açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Bakan Bolat, "Gümrük kapılarının modernize edilmesinde TOBB ile işbirliği yaparak 13 tane gümrük kapısını modernize ettik. Gürbulak'ta çalışmalar devam ediyor. İnşallah onun da açılışını birlikte yapacağız. Birlikte Türkiye'mizin dış ticaretinin artması ve Türkiye'nin gerek ulaştırma koridoru, ticaret koridoru, transit ticaret koridoru olması noktasında çok önemli bir faaliyeti birlikte icra ediyoruz. Dış ticaretimiz ne kadar artarsa ülkeler arasındaki barış ve dostluk artacak, refah artacak. Ülkelerin büyümesi, zenginliği artacak" diye konuştu. 



#Ticaret Bakanlığı
#Hamzabeyli Gümrük Kapısı
#Operasyon
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