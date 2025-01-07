Ankara'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanlığı duyurdu

İkli görüşmede, terörle mücadele konusu da ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Ankara'da IKBY Başbakanı Barzani ile görüştüğü duyuruldu. Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
IKBY Başbakanı Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
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