Gündem Ankarada önemli operasyon 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 53 şüpheli yakalandı
ANKARA

Ankara'da önemli operasyon: 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 53 şüpheli yakalandı

Ankara'da önemli operasyon: 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 53 şüpheli yakalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 53'ü yakalandı.

Haber Merkezi AA
22 ilde 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
22 ilde 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ihraç edilmeden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 2 teğmen ile 90 astsubay hakkında FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü ve büfe telefonları ile iletişim sağladıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 ilde operasyon düzenlediği ve şüphelilerden 53'ünü yakaladığı aktarıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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