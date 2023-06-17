Ankara'da tarım ilacı faciası: Baba ve üvey oğlu adliyeye sevk edildi

Ankara Keçiören'de tarım ilacından zehirlenen 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.
.Ankara'nın Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 1 kişinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.
Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerinin çalışmaları sonrası, zehirlenme belirtisi gösteren kişiler farklı hastanelerde tedavi altına alınırken iki kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alındı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.