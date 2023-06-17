Ankara'da tarım ilacı faciası: Baba ve üvey oğlu adliyeye sevk edildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 1 kişinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Vali Şahin, "Ankara'da iki vatandaşımız böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız ağır yaralandı. Bize gelen bilgilere göre Türk vatandaşları." ifadelerini kullandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ise yaptığı açıklamada "10 kişi hastaneye kaldırıldı, bir anne ve 10 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Zehirlenenlerin evlerine daire kapıları kırılarak girildi. hepsi baygındı" dedi.