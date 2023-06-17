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Ankara'da tarım ilacı faciası: Baba ve üvey oğlu adliyeye sevk edildi

Ankara Keçiören'de tarım ilacıyla ilaçlanan apartmanda iki kişinin ölümüne sebep olan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. adliyeye sevk edildi.

15:14 . 17/06/2023 Cumartesi
DHA
Ankara Keçiören'de tarım ilacından zehirlenen 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Ankara Keçiören'de tarım ilacından zehirlenen 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

.Ankara'nın Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 1 kişinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.


Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre sabah 07.33'te Keçiören ilçesinde ikamet eden ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzere adrese sağlık ekipleri yönlendirildi.

Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerinin çalışmaları sonrası, zehirlenme belirtisi gösteren kişiler farklı hastanelerde tedavi altına alınırken iki kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alındı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


Soruşturma sonrasında iki kişinin ölümüne sebep olan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. adliyeye sevk edildi.




#Tarım ilacı faciası
#Ankara
#Keçiören
16 dakika önce
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