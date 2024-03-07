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Ankara’ya 10 yeni OSB

04:00 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:13 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Turgut Altınok, seçim çalışmalarını Sincan ve Yenimahalle’de sürdürdü.
Turgut Altınok, seçim çalışmalarını Sincan ve Yenimahalle’de sürdürdü.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını Sincan ve Yenimahalle’de sürdürdü. Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimini ziyaret eden Altınok, Akyurt Fuar Alanı'nın tamamlanacağını ve Ankara’ya 10 yeni OSB kuracaklarını söyledi. ABB’nin bütçesinin verimli kullanılmadığını ifade eden Altınok, şunları söyledi: “Ticaretten geldiğim için hemen hemen tüm sektörlerde finans yönetimi, kaynak yönetimi, proje yönetimi ve insan yönetiminin önemli olduğunu biliyorum. Sanayicilerimiz ve iş insanlarımız açısından masanın bir bu tarafı bir de diğer tarafı var.”

KAYNAK PROBLEMİ YOK

“Çekilen sıkıntıları, problemleri görüyorum. Akyurt’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı yok, vidanjör geliyor. Altyapısı yok. ‘Para verin yapalım, kaynak yok' diyorlar. Kaynak o kadar çok ki, parayı düzgün kullanan için. 5 yılda 300 milyar bütçe yönetti. Yani kaynak problemi diye bir şey yok. Kaynakları yerinde kullanmama problemi var.”



#Turgut Altınok
#Siyaset
#Hizmet
#Yerel Seçim
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