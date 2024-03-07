Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını Sincan ve Yenimahalle’de sürdürdü. Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimini ziyaret eden Altınok, Akyurt Fuar Alanı'nın tamamlanacağını ve Ankara’ya 10 yeni OSB kuracaklarını söyledi. ABB’nin bütçesinin verimli kullanılmadığını ifade eden Altınok, şunları söyledi: “Ticaretten geldiğim için hemen hemen tüm sektörlerde finans yönetimi, kaynak yönetimi, proje yönetimi ve insan yönetiminin önemli olduğunu biliyorum. Sanayicilerimiz ve iş insanlarımız açısından masanın bir bu tarafı bir de diğer tarafı var.”