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POLİTİKA

Ankesörcü eski Tuğgeneral Bozkurt serbest bırakıldı: Savcılık itiraz etti

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ankesörlü telefon vasıtasıyla mahrem imamıyla görüştüğü tespit edilen eski Tuğgeneral Oğuz Bozkurt tutuklamaya sevk edildiği İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol verilerek serbest bırakıldı. Savcılık, 6. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karara itiraz ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında albay olan ve darbe girişimi sonrası tuğgeneralliğe terfi ettirilen Oğuz Bozkurt’un ankesörlü telefon vasıtasıyla mahrem imamlarla irtibatı olduğu ortaya çıkmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan eski Tuğgeneral Bozkurt savcılık sorgusunun ardından ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklama talebiyle İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Bozkurt hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Hakimlik kararında Bozkurt hakkında ankesörlü telefon kullanımı nedeniyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılanmasını gerekçe gösterdi.

Eski Tuğgeneral ankesörcü çıktı: 15 Temmuz'dan sonra da devam etmiş
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Eski Tuğgeneral ankesörcü çıktı: 15 Temmuz'dan sonra da devam etmiş

Tutuklansın talebi

Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin Bozkurt’u serbest bırakmasına itiraz etti. Savcılık, Hakimlikten Bozkurt hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesini talep etti. İtirazı 7. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek.

Yüzde 68’i ankesör kullanmış
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Yüzde 68’i ankesör kullanmış

‘15 Temmuz'dan sonra arandı'

Savcılık tutuklama talebiyle Hakimliğe gönderdiği yazıda Bozkurt’un Ankara’da yargılandığı dava ile İzmir’de yürütülen soruşturmanın delil durumu yönünden farklı olduğunu vurguladı. Yazıda, Bozkurt’un görev yerleri ile uyumlu olarak örgütün sözde TSK yapılanmasında asker şahıslardan sorumlu sivil unsurlarıyla ankesörlü hat üzerinden arandığını, bu aramaların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da devam ettirdiğine ilişkin yeni ve ek delil vasfında olduğuna dikkat çekti.

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