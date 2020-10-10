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Gündem Eski Tuğgeneral ankesörcü çıktı 15 Temmuzdan sonra da devam etmiş
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Eski Tuğgeneral ankesörcü çıktı: 15 Temmuz'dan sonra da devam etmiş

15 Temmuz darbe girişimi sırasında albay olan ve darbe girişimi sonrası Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Oğuz Bozkurt’un ankesörlü telefon vasıtasıyla mahrem imamlarla irtibatı olduğu ortaya çıktı. Bozkurt’un 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bile mahrem imamlara irtibatına devam ettiği tespit edildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK’daki kripto yapılanmasını deşifre etme amacıyla yürütülen ankesörlü telefon soruşturmaları tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı son olarak örgütün TSK yapılanmasında asker şahıslardan sorumlu sivil mahrem imamların ankesörle temas ettikleri yeni bir isme ulaştı. Bu ismin Tuğgeneral rütbesi ile görev yapmakta iken 3 Temmuz 2017’de kendi isteğiyle emekli olan Tuğgeneral Oğuz Bozkurt olduğu ortaya çıktı.

Yüzde 68’i ankesör kullanmış
GÜNDEM
Yüzde 68’i ankesör kullanmış

TUTUKLANIP TAHLİYE EDİLMİŞ

Edinilen bilgilere göre Bozkurt’un rütbesi örgüt iltisakı nedeniyle emekli olmasından 5 ay sonra 24 Aralık 2017 tarihinde geri alındı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz soruşturmasında, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatının bulunması nedeniyle 9 Eylül 2018’de tutuklandı. Bundan 6 ay sonra 26 Mart 2019’da tahliye olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
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15 TEMMUZ’DAN SONRA DA DEVAM ETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen Bozkurt, İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Ankara’da gözaltına alındı.

Bozkurt’un 15 Temmuz darbe girişimi sonrası albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ettirilmesinin ardından mahrem imamıyla irtibatını devam ettirdiği ve iletişime geçtiği de soruşturma birimleri tarafından tespit edilen bir diğer önemli husus olarak göze çarpıyor.

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