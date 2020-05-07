Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Yargıtaydan FETÖ kararı Ankesör kesin delil
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TSK’daki FETÖ kriptolarının deşifre edildiği ankesör soruşturmasında çok önemli bir karar verdi: Ankesörle ardışık aranmış olmak, sanığın mahkumiyeti için tek başına yeterli

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TSK’daki FETÖ kriptolarının deşifresinde en etkili yöntemlerden biri olan ‘ankesörlü telefon’ soruşturma ve davalarını etkileyecek önemli bir içtihada imza attı. Ankesör davası sanığı eski bir astsubayın aldığı cezaya itirazını inceleyen Yargıtay, ankesörlü telefonla aranmanın tek başına, yani tanık veya herhangi bir yan delil olmadan mahkumiyete yeterli olduğuna hükmetti. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ceza alan Aziz Aslan’ın temyiz başvurusunu karara bağlayan Yargıtay, sanığın sadece ankesörlü telefonla aranan cep telefonuna ait HTS kayıtlarını tek başına delil olarak yeterli kabul etti.

HÜKÜM: EVET ÖRGÜT ÜYESİ

Sanık Aziz Aslan’ın Samsun’daki bir büfeden farklı tarihlerde çok sayıda TSK personelinin arandığı dakikada 4 defa ardışık bir şekilde arandığı, ayrıca Samsun’la birlikte görev yaptığı İzmir ve Antalya’da 2010-2014 yılları arası toplam 23 kez tekil olarak arandığı kaydedildi. Sanığın yaptığı savunmalarda sözkonusu aramalara ilişkin makul bir açıklama getiremediğine dikkat çekildi. Yargıtay kararında, sanığın sabit hatlardan tekil ve ardışık bir şekilde aranmasının, aramaya konu olan şahısların aynı rütbede ve kuvvette olmaları, aramaların gerçekleştirildiği zaman, konuşma süreleri, farklı hatlardan aranması gibi hususlar göz önüne alındığında, örgüt üyesi olduğuna ilişkin kabulde bir isabetsizlik olmadığı vurgulandı.

Dosyada 20 bin sanık var

  • TSK’daki ankesörlü telefon soruşturmalarında bugüne kadar toplam 19 bin 343 kişi ‘şüpheli’ oldu. Bunlardan 17 bin 795’ine gözaltı işlemi uygulandı, yüzde 36’sına tekabül eden 6 bin 926 kişi ise tutuklandı. Yüzde 6’sına karşılık gelen 1262 zanlı doğrudan serbest kalırken, haklarında işlem yapılanların yüzde 50’si olan 9 bin 607 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yüzde 8’e karşılık gelen 1548 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Ankesörlü telefon soruşturmalarında gerçekleşen etkin pişmanlık sayısı da örgütün çözülmesi için bu dosyaların ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor. Gözaltına alınan 18 bine yakın isimden 10 bin 710’u, yani yüzde 60’ı etkin pişmanlıktan faydalandı. Verdikleri ifadelerle soruşturmaların genişletilmesine katkı sağladı. Yüzde 40’ına karşılık gelen 7 bin 85 şüpheli ise etkin pişmanlıktan yararlanmadı.

FETÖ Özal’ı tehdit etti: Şimdi istersen uyu, bundan sonra kopacak kıyamet senin kıyametindir
GÜNDEM
FETÖ Özal’ı tehdit etti: Şimdi istersen uyu, bundan sonra kopacak kıyamet senin kıyametindir
Abone Ol Google News
Yeni normalin 4 kuralı

Yeni normalin 4 kuralı

​Adım adım geçtiğimiz normalleşme sürecinin olmazsa olmaz kuralları var.
FETÖ Özalı tehdit etti

FETÖ Özal'ı tehdit etti

​Şimdi istersen uyu, bundan sonra kopacak kıyamet senin kıyametindir.
Koltuğa yalanla oturdu

Koltuğa yalanla oturdu

​FETÖ'nün kumpası sonrası koltuğa geçti, ilk icraatı yalan oldu.
İz peşinde

İz peşinde

​Yeni Şafak virüs avcılarıyla 5 saat geçirip çalışmaları takip etti.
Tek tip<br>baroya son

Tek tip
baroya son

Eşcinselliğin savunulup İslam'a saldırılması bardağı taşırdı.
Ölmeleri ihtimal dahilinde

Ölmeleri ihtimal dahilinde

​Trump'tan bir başka koronavirüs açıklaması.

Londra'dan TL'ye ikinci saldırı

Londra'dan TL'ye ikinci saldırı

​Geçen yıl da aynısını denemişlerdi.

81 ile genelge

81 ile genelge

​Marketler, çiçekçiler açık olacak mı?

ABD'de şoke eden koronavirüs gerçeği

ABD'de şoke eden koronavirüs gerçeği

​Hastalarının yüzde 84'ü hiç dışarı çıkmadan virüse yakalandı.
İşte şartları

İşte şartları

​65 yaş üstü 20 yaş altı için yeni genelge.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bugün ölenlerin sayısı 64, şifa bulanların sayısı 4 bin 917.
On dört <br>maddede tıraş

On dört
maddede tıraş

​İçişlerinden kuaförlerle ilgili yeni genelge.
Hindistan'ı <br>işsizlik vurdu

Hindistan'ı
işsizlik vurdu

Salgın nedeniyle 1 ayda 122 milyon kişi işsiz kaldı.
Yeni aşamanın ismi

Yeni aşamanın ismi

İşte Türkiye'nin normalleşme süreçleri...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.