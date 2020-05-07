Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TSK’daki FETÖ kriptolarının deşifresinde en etkili yöntemlerden biri olan ‘ankesörlü telefon’ soruşturma ve davalarını etkileyecek önemli bir içtihada imza attı. Ankesör davası sanığı eski bir astsubayın aldığı cezaya itirazını inceleyen Yargıtay, ankesörlü telefonla aranmanın tek başına, yani tanık veya herhangi bir yan delil olmadan mahkumiyete yeterli olduğuna hükmetti. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ceza alan Aziz Aslan’ın temyiz başvurusunu karara bağlayan Yargıtay, sanığın sadece ankesörlü telefonla aranan cep telefonuna ait HTS kayıtlarını tek başına delil olarak yeterli kabul etti.

HÜKÜM: EVET ÖRGÜT ÜYESİ

Sanık Aziz Aslan’ın Samsun’daki bir büfeden farklı tarihlerde çok sayıda TSK personelinin arandığı dakikada 4 defa ardışık bir şekilde arandığı, ayrıca Samsun’la birlikte görev yaptığı İzmir ve Antalya’da 2010-2014 yılları arası toplam 23 kez tekil olarak arandığı kaydedildi. Sanığın yaptığı savunmalarda sözkonusu aramalara ilişkin makul bir açıklama getiremediğine dikkat çekildi. Yargıtay kararında, sanığın sabit hatlardan tekil ve ardışık bir şekilde aranmasının, aramaya konu olan şahısların aynı rütbede ve kuvvette olmaları, aramaların gerçekleştirildiği zaman, konuşma süreleri, farklı hatlardan aranması gibi hususlar göz önüne alındığında, örgüt üyesi olduğuna ilişkin kabulde bir isabetsizlik olmadığı vurgulandı.

Dosyada 20 bin sanık var

TSK’daki ankesörlü telefon soruşturmalarında bugüne kadar toplam 19 bin 343 kişi ‘şüpheli’ oldu. Bunlardan 17 bin 795’ine gözaltı işlemi uygulandı, yüzde 36’sına tekabül eden 6 bin 926 kişi ise tutuklandı. Yüzde 6’sına karşılık gelen 1262 zanlı doğrudan serbest kalırken, haklarında işlem yapılanların yüzde 50’si olan 9 bin 607 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yüzde 8’e karşılık gelen 1548 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Ankesörlü telefon soruşturmalarında gerçekleşen etkin pişmanlık sayısı da örgütün çözülmesi için bu dosyaların ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor. Gözaltına alınan 18 bine yakın isimden 10 bin 710’u, yani yüzde 60’ı etkin pişmanlıktan faydalandı. Verdikleri ifadelerle soruşturmaların genişletilmesine katkı sağladı. Yüzde 40’ına karşılık gelen 7 bin 85 şüpheli ise etkin pişmanlıktan yararlanmadı.