Anneler Günü'nde şehitlerine koştular

Vatan uğruna can veren evlatlarını Anneler Günü’nde ziyaret için şehitliklere giden anneler duygusal anlar yaşadı. Edirnekapı Şehitliği'ne eşleri, çocukları ve torunlarıyla gelen anneler, şehit çocukları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Duygusal anların yaşandığı mezarlığa gelen Nuray Yaylan, oğlu Mehmet Yaylan'ın 1996'da Elazığ'da teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olduğunu söyledi. Yaylan, “Oğlum yok. Elden bir şey gelmiyor, üzülmekten başka” ifadelerini kullandı. Kayseri Kartal Şehitliği’nde ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan ise Anneler Günü'nün hüzünlü geçtiğini söyledi. Eraslan, “O bize Anneler Günü'nde çiçekle, hediyesiyle gelip kutlayacağına biz getirdik çiçeğimizi. Zaten o bana Anneler Günü'nün en büyük hediyesi” diye konuştu.