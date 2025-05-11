Karnında bebeği ile öldürülen Beste'nin mezarına Anneler Günü ziyareti

‘Anneler Günü'nde ailesi, bebeği ile birlikte defnedilen kızları Beste'nin mezarını ziyaret etti. Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, eşi Gülay ve kızları Buse ile çiçeklerle süslediği kızının kabri başında dua ederek onun ‘Anneler Günü'nü kutladı.

Ahmet Fuat Özhan, başta kızı Beste olmak üzere tüm annelerin gününü kutladığını belirterek, "Kızım yavrusunu kucağına alamadı. Ahirete göçen kızım elbette ki cennette yavrusunu kucağına alıp bağrına basmıştır. Bugün Anneler Günü ve kızımı bugünde de yalnız bırakmadık. Tekrardan kızımın günün tebrik ediyorum. Ve bir daha böyle acılar yaşanmasın istiyorum" diye konuştu.