BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de öldürülen gazeteci sayısında keskin bir artış görüyoruz

UNESCO, bu yılki Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinliğini "Cesur Yeni Dünyada Habercilik - Yapay Zekanın Basın Özgürlüğü ve Medya Üzerindeki Etkisi" teması altında Brüksel'de düzenledi. Etkinlikte konuşmacılar, Gazze'de öldürülen gazetecilere de dikkati çekti.

Gazetecileri, siyasetçileri, medya profesyonellerini ve sivil toplum aktörlerini bir araya getiren etkinlikte, yapay zekanın basın özgürlüğünü ve demokratik değerleri zayıflatmak yerine güçlendirmesini sağlamanın yolları görüşüldü.

Etkinlikte yapay zekanın gazetecilik üzerinde dönüştürücü bir etkisi olduğunun ifade edilerek, bu teknoloji sayesinde daha fazla verimlilik, çok dilli erişilebilirlik ve gelişmiş veri analizi sağlandığı belirtildi.

82 Filistinli gazetecinin ölümü kayıt altına alındı

Bu gelişmelerin riskler de barındırdığının vurgulandığı etkinlikte, yapay zeka tarafından yanlış bilgi ve dezenformasyon yayılabildiği, gazetecilik içeriği ve medya sürdürülebilirliği için adil ücretlendirme konusunda endişelere yol açtığı kaydedildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, geçen yıl 82 Filistinli gazetecinin ölümünü kayıt altına aldıklarını belirtti.

Azoulay, "Çatışma ve kriz bölgelerinde gazetecileri savaş muhabirliği konusunda eğitmek ve onların ekipmanla tespitini sağlamak için çalışıyoruz. 2021'den bu yana Küresel Medya Savunma Fonu için seferber edilen 4 milyon dolar, dünya çapında yaklaşık 5 bin savaş muhabirini desteklememizi sağladı." diye konuştu.

Audrey Azoulay, "Ayrıca gazeteciliğe karşı işlenen suçların cezasız kalmasıyla mücadele etmek için de çalıştık." dedi.

Gazetecilere karşı işlenen suçların soruşturulmasının gerekliliğine işaret eden Azoulay, "Gazeteci cinayetlerinin cezasız kalma oranının, hala çok yüksek olmasına rağmen azaldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. 2012 ile 2024 arasında yüzde 10 oranında azaldı. Bu bir iyileşme, ancak hala çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Öldürülen Gazzeli gazetecilerin sayısı artıyor

Etkinliğe görüntülü mesaj gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de "Çatışma bölgelerinde, özellikle Gazze'de öldürülen gazeteci sayısında keskin bir artış görüyoruz." ifadesini kullandı.

Guterres, yapay zekanın insan haklarıyla tutarlı ve gerçekleri ön planda tutan bir şekilde şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonunun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden Sorumlu üyesi Henna Virkkunen de video mesajında şunları kaydetti:

"2024'te rekor sayıda gazeteci öldürüldü. Bunların büyük çoğunluğu Gazze'deki muhabirlerdi. Hiçbir yerde gazetecilerin öldürülmesine karşı hoşgörü veya cezasızlık olmamalı. Gazetecileri Koruma Komitesi, 2024'te dünya çapında 124 gazetecinin öldürüldüğünü belgeledi. Bunların 82'si Filistinliydi."







