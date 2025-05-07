İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 23 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Bani Süheyla beldesinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampının doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Soykırımcı İsrail okulu hedef aldı.
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyindeki konutları yıkmaya devam ettiğini kaydetti.