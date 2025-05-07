Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 23 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 23 Filistinli hayatını kaybetti

10:497/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde saldırılar düzenledi.
İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Bani Süheyla beldesinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Deyr el-Belah kentinin doğusunda yerinden edilmiş kişiler için kurulan Munasıra kampının hedef alındığı İsrail hava saldırısında, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampının doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.


Soykırımcı İsrail okulu hedef aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığ
ı "El-Kerame" okulunu hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Hedef alınan okulun enkazında da çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyindeki konutları yıkmaya devam ettiğini kaydetti.



#gazze
#israil
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut projelerinde anahtar teslim heyecanı