Bakanlıktan 'Anneler Günü Pikniği' etkinliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, SED hizmetinden yararlanan çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek; sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla 11 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde ülke genelinde piknik etkinlikleri düzenlenecek.