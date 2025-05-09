Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Bakanlıktan 'Anneler Günü Pikniği' etkinliği

Bakanlıktan 'Anneler Günü Pikniği' etkinliği

17:079/05/2025, الجمعة
G: 9/05/2025, الجمعة
AA
Sonraki haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar ve annelerini "Anneler Günü Pikniği"nde buluşturacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, SED hizmetinden yararlanan çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek; sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla 11 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde ülke genelinde piknik etkinlikleri düzenlenecek.

Çocukların anneleriyle kaliteli zaman geçirmesi, duygusal bağlarını güçlendirmesi ve aile içi iletişimin desteklenmesinin amaçlandığı etkinlikte, geleneksel çocuk oyunları, grup etkinlikleri ve anne-çocuk etkileşimini artıracak eğlenceli aktiviteler yer alacak.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#anneler günü
#Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karneler ne zaman dağıtılacak? Okullar ne zaman kapanıyor 2025?