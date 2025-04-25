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Bakan Göktaş, otizmli çocuklarla bir araya geldi

Bakan Göktaş, otizmli çocuklarla bir araya geldi

13:4025/04/2025, Cuma
AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, otizmli ailelere yönelik bireysel danışmanlık hizmeti kapsamında pilot illerden biri olan Afyonkarahisar'dan gelen otizmli çocuklar ve aileleriyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, otizmli ailelere yönelik bireysel danışmanlık hizmeti kapsamında pilot illerden biri olan Afyonkarahisar'dan gelen otizmli çocuklar ve aileleriyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas'a teşekkür eden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Yakın zamanda 16 ilde daha hayata geçireceğimiz bu uygulamaya dair memnuniyetlerini dile getiren ailelerimizin desteği bizler için çok kıymetliydi. Çocuklarından bahsederken gözleri gururla ışıldayan ebeveynlerimiz ve güzel gülüşlü evlatlarımızın hayatını kolaylaştırmak için özel gereksinimli bireylerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz."


#Aile ve Sosyal Hizmetler
#Mahinur Özdemir Göktaş
#otizm
#Ulusal Otizm Konfederasyonu
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