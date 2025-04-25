Bakan Göktaş, otizmli çocuklarla bir araya geldi

"Yakın zamanda 16 ilde daha hayata geçireceğimiz bu uygulamaya dair memnuniyetlerini dile getiren ailelerimizin desteği bizler için çok kıymetliydi. Çocuklarından bahsederken gözleri gururla ışıldayan ebeveynlerimiz ve güzel gülüşlü evlatlarımızın hayatını kolaylaştırmak için özel gereksinimli bireylerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz."