‘Antalya başımızı ağrıtacak’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in diğer belediye başkanlarıyla birlikte gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda bir genel başkan yardımcısının "Antalya başımızı çok ağrıtacak" dediği ortaya çıktı.

Böcek'in ikinci kez belediye başkanı seçilmesinden sonra yaptığı siyasi atamalar parti içinde tepki çekiyordu. CHP, Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından Antalya'da il meclisinde de çoğunluğu elde etti. Antalya İl Meclisi'nde kendisini destekleyen isimleri örgütten ve Genel Merkez’den gelen tüm itirazlara rağmen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklere yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür görevlerine atayan Böcek'in bu tavrı özellikle Antalya milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

GÖZALTINDAN SONRA OLDU

Milletvekillerinin, operasyonlardan önce CHP Genel Merkezi'ne Böcek hakkındaki şikayetlerini ilettiği Ankara kulislerinde bir süredir konuşuluyordu. Bu şikayetlerin operasyon sonrasında yeniden gündeme getirildiğini kaydeden ve Özel'e yakınlığıyla tanınan bir CHP milletvekili, "Muhittin Bey'e dair şikayetler aslında yeni bir şey değildi. Yeni olan bu şikâyetlere dair yansımaların gözaltılardan sonra gelmesi oldu. Genel Merkez'de bir dizi toplantı yapıldı. Bu toplantılardan birinde Genel Başkanımıza, bir genel başkan yardımcımız 'Antalya başımızı çok ağrıtacak' dedi. Bu ilk kez milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda yaşandığı için şaşırtıcı geldi bize" ifadelerini kullandı.

Böcek’e tasfiye

CHP Genel Merkezi Adana, Antalya ve Adıyaman belediyelerine yönelik operasyondan sonra 11 Temmuz'da aldığı bir kararla belediye meclis üyelerinin belediye şirketlerindeki görevlerden ayrılmasını talep etti. Karar, Antalya'daki CHP il örgütünde “Muhittin Böcek'i tasfiye operasyonu” olarak değerlendirilirken, Ankara'da “geç kalınmış bir adım” olarak yorumlandı. Böcek, yerel seçimlerden sonra belediyenin inşaat şirketi ANTEPE'nin yönetim kurulu üyeliklerine Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Yaman, CHP Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi Bora Fidangül'ü getirmişti. İki atama da Antalya İl Örgütü tarafından büyük eleştiri aldı. Öte yandan belediyenin kombine entegre et tesisi olan ANET Genel Müdürlüğüne Kepez Belediye Meclisi Üyesi Rüştü Peker'in getirilmesi de partililerin tepkisini çekmişti. Peker’in “CHP bana söz verdi. Ben çok oy getirdim. O yüzden genel müdür benim” diyerek genel müdür yardımcısı ve üst kademe yöneticileri belirlemek için resmi atamayı beklemeden çalışmalara başlaması CHP tabanında rahatsızlığa neden olmuştu. Belediyenin ulaşım iştiraki EKDAĞ'ın genel müdürlüğüne de Konyaaltı Belediye Meclisi üyesi Ahmet Aydın getirilmesi Ankara milletvekilleri arasında hoşnutsuzluk çıkarttı.











