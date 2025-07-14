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Kadroları tasfiye ediliyor

Kadroları tasfiye ediliyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0014/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Muhittin Böcek.
Muhittin Böcek.

CHP Genel Merkezi, belediye meclis üyelerinin belediye şirketlerindeki görevlerine ilişkin yeni bir genelge yayımladı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek imzalı belediye başkanlarına gönderilen yazıda, belediye meclis üyelerinin yönetim kurulu başkanı, üyesi ve genel müdür gibi görevlerden ivedilikle ayrılması talep edildi. Karar, Ankara kulislerinde özellikle görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kadrolarının tasfiyesi olarak yorumlandı. Böcek eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığını halen koruması sebebiyle Genel Merkez tarafından bir süre hedef tahtasına konulmuştu.



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