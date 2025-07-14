Kadroları tasfiye ediliyor

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek imzalı belediye başkanlarına gönderilen yazıda, belediye meclis üyelerinin yönetim kurulu başkanı, üyesi ve genel müdür gibi görevlerden ivedilikle ayrılması talep edildi. Karar, Ankara kulislerinde özellikle görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kadrolarının tasfiyesi olarak yorumlandı. Böcek eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığını halen koruması sebebiyle Genel Merkez tarafından bir süre hedef tahtasına konulmuştu.