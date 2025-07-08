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Meclis'in araştırma teklifini CHP reddetmiş

Meclis'in araştırma teklifini CHP reddetmiş

Oğuzhan Ürüşan
04:008/07/2025, Tuesday
G: 8/07/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğur İnan Atmaca, İZBETON ve kooperatiflerle ilgili araştırma komisyonu kurulması yönündeki tekliflerinin CHP Grubu tarafından reddedildiğini söyledi.

CHP’lilerin sıkça dile getirdiği “siyasi operasyon” söylemini eleştiren Atmaca, “CHP yönetimi neden iç denetim mekanizmasını işletmedi?” diye sordu. “Bu süreçte mağdur olan binlerce vatandaşın feryadı CHP yönetimi tarafından yıllarca görmezden gelinmiştir. Şimdi kimse kalkıp da operasyon siyasi demesin” ifadelerini kullandı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Bölgesi’ndeki mağduriyetlere dikkat çeken Atmaca, “New Town Kooperatifi” üyesi Onur Küçük’ün videolarını hatırlatarak, “Özgür Özel’e ve diğer yetkililere bu mağduriyetler aktarılmasına rağmen hiçbir adım atılmadı” dedi. Atmaca, “O gün bu konuların üzerine kararlılıkla gidilseydi, bugün bu kadar mağduriyet yaşanmazdı” şeklinde konuştu.

MAĞDURLARA SAHİP ÇIKAN YOK

İzmir'deki kooperatif mağdurlarından Onur Küçük, Uzundere'deki bir projede yaşadığı sıkıntıları anlatarak, inşaatların durduğunu ve sözleşmelerin tek taraflı feshedildiğini söyledi. Mart 2024’te başlayan sorunların temmuz ayında belediyenin fesih kararıyla büyüdüğünü belirten Küçük, durumu CHP Genel Merkezi’ne ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ilettiğini ancak sonuç alamadığını ifade etti. Küçük, projeye "prestij" denirken bugün kimsenin mağdurlara sahip çıkmadığını söyledi.



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