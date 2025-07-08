Meclis'in araştırma teklifini CHP reddetmiş

CHP’lilerin sıkça dile getirdiği “siyasi operasyon” söylemini eleştiren Atmaca, “CHP yönetimi neden iç denetim mekanizmasını işletmedi?” diye sordu. “Bu süreçte mağdur olan binlerce vatandaşın feryadı CHP yönetimi tarafından yıllarca görmezden gelinmiştir. Şimdi kimse kalkıp da operasyon siyasi demesin” ifadelerini kullandı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Bölgesi’ndeki mağduriyetlere dikkat çeken Atmaca, “New Town Kooperatifi” üyesi Onur Küçük’ün videolarını hatırlatarak, “Özgür Özel’e ve diğer yetkililere bu mağduriyetler aktarılmasına rağmen hiçbir adım atılmadı” dedi. Atmaca, “O gün bu konuların üzerine kararlılıkla gidilseydi, bugün bu kadar mağduriyet yaşanmazdı” şeklinde konuştu.