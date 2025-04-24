Antalya merkezli 13 ilde büyük operasyon: 139 şüpheli gözaltında

Antalya merkezli 13 ilde 'Dolandırıcılık' ve 'Suç gelirini aklama' suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı.
Antalya merkezli 13 ilde 'Dolandırıcılık' ve 'Suç gelirini aklama' suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İçişleri Bakanlığı
#Antalya
#dolandırıcılık