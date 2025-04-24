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Antalya merkezli 13 ilde büyük operasyon: 139 şüpheli gözaltında

Antalya merkezli 13 ilde büyük operasyon: 139 şüpheli gözaltında

11:0624/04/2025, Perşembe
DHA
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Antalya merkezli 13 ilde 'Dolandırıcılık' ve 'Suç gelirini aklama' suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı.

Antalya merkezli 13 ilde 'Dolandırıcılık' ve 'Suç gelirini aklama' suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı.


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#İçişleri Bakanlığı
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