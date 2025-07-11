Antalya'da baba ve oğula otomobil çarptı: Cenazeleri Burdur'da defnedildi

Kazada yaralanan Yunus Tekerci ile otomobilde bulunan Ş.A. kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan baba Tekerci de kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü.

İzmir'den oğlunun cenazesi için gelen Çağla Öz, gazetecilere, "Depremden oğlumu sapasağlam çıkardım, kurtardım. Şu an sağlam gönderdiğim oğlumun cenazesini almaya geldim. Biten tek bir hayat değil, ben de öldüm, benim de hayatımı aldılar." dedi.