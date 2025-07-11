Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya'da baba ve oğula otomobil çarptı: Cenazeleri Burdur'da defnedildi

Antalya'da baba ve oğula otomobil çarptı: Cenazeleri Burdur'da defnedildi

21:3311/07/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Baba ile oğulun cenaze namazı
Baba ile oğulun cenaze namazı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti. Cenazeler, Burdur'un Bucak ilçesinde Köle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

C.S'nin kullandığı 34 GU 5081 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Aktur Lunapark önünde önce refüje çarptı, ardından kaldırıma çıkarak yaya Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye (8) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Adem Efe Tekerci'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Yunus Tekerci ile otomobilde bulunan Ş.A. kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan baba Tekerci de kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü C.S. gözaltına alındı.

Baba ve oğluna lunaparkta eğlendikten sonra evlerine dönerken otomobil çarptığı öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü.

Baba oğulun cenazeleri almaya Adli Tıp'a gelen yakınları üzüntü yaşadı.

Kazada yaşamını yitiren Adem Efe Tekerci'nin annesi Çağla Öz ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Hatay'daki evlerinde yakalandıkları belirtildi.

Anne ve oğlunun evlerinin ağır hasar alması nedeniyle İzmir'e taşındıkları ve Adem Efe'nin okulların tatil olmasının ardından Antalya'da yaşayan babasının yanına geldiği öğrenildi.

İzmir'den oğlunun cenazesi için gelen Çağla Öz, gazetecilere, "Depremden oğlumu sapasağlam çıkardım, kurtardım. Şu an sağlam gönderdiğim oğlumun cenazesini almaya geldim. Biten tek bir hayat değil, ben de öldüm, benim de hayatımı aldılar." dedi.

Cenazeler, Burdur'un Bucak ilçesinde Köle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


#Antalya
#otomobil
#kaza
#cenaze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS merkezi ve yerel yerleştirme nasıl yapılacak? 2025 LGS lise tercih ve nakil süreci nasıl işleyecek? MEB açıklaması